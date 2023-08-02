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Детские лагеря просят оснастить «тревожными кнопками"

2 августа 2023 09:10
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Детские лагеря просят оснастить «тревожными кнопками"

Депутат Госдумы обратилась к министру просвещения Кравцову и главе Следственного комитета Бастрыкину.

Поводом для пересмотра системы безопасности лагерей стало сообщение о насилии в отношении пяти девочек от 10 до 13 лет в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе Краснодарского края. Во избежание таких преступлений необходимо оснастить все детские лагеря «тревожными кнопками» и системами видеонаблюдения, считает первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Письмо с такими предложениями депутат направила профильному министру Сергею Кравцову 1 августа. Еще одно письмо отправлено в Следственный комитет. В нем депутат просит взять расследование резонансного дела на личный контроль главы ведомства Александра Бастрыкина. Документы есть в распоряжении «Парламентской газеты».


1 августа в Краснодарском крае задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщили РИА «Новости» в Следственном комитете.

Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о пяти пострадавших от сексуального насилия девочках от 10 до 13 лет. Как сообщалось, все они отдыхали в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе.

«Как следует из публикации, мужчина совершил сексуальные действия в отношении детей в комнате отдыха лагеря, — рассказала Яна Лантратова в письме на имя Сергея Кравцова.  - Также отмечается, что педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью, он проник туда, прорезав сетку в ванной».

По сообщениям СМИ, большинство пострадавших девочек родом из Донецкой Народной Республики, одна из них проживает в Московской области, сообщила депутат. 

 

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