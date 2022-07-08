Дети сотрудников УФСИН СО принимают участие  в экологическом марафоне «Неси Добро»

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Организатором экомарафона является член Общественного совета при УФСИН Алексей Семин. Задача проекта «Неси добро» состоит в том, чтобы через волонтерское движение среди самих школьников в доступной и интересной форме донести актуальные знания до максимального числа ребят.

Обученные в рамках проекта волонтеры рассказывают детям о том, что бережное отношение к природе начинается с конкретных ежедневных поступков, выработки привычки экологического поведения в быту, на улицах города и на отдыхе у реки, в лесу. Об экологии, уникальности окружающей природы и необходимости её беречь рассказывают в интерактивной форме, игровой форме.

В этом году марафон стартовал в тринадцатый раз. Поддержать участников экспедиции пришли самарские творческие коллективы, музыканты, артисты. Провожали ребят от музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Оттуда они поехали в село Ширяево. Там на территории национального парка «Самарская Лука» активисты и волонтеры проекта в течение нескольких дней проведут мастер-классы по экологичному поведению на природе, переработке ветоши, помогут местным жителям в благоустройстве села, займутся уборкой мусора вдоль береговой линии реки Волги. Завершится экомарафон сплавом по реке Сок.

«Общественная палата Самарской области в течение целого ряда лет поддерживает движение «Неси добро». За это время оно выросло и окрепло, получило развитие сразу в нескольких направлениях: экологическом, культурно-познавательном, просветительском, – подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общественного совета при региональном УФСИН Павел Покровский. - Это путешествие принесет в копилку богатый улов пословиц и поговорок, которые потом, мы надеемся, превратятся в полномасштабную книгу», сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области