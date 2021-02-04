Дети против коронавируса – лучшие работы конкурса социальных плакатов станут экспонатами выставок

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9 февраля 2021 года в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки работ — победителей конкурса социальных плакатов «Вместе против коронавируса».

Организаторы — Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, Общественная палата Самарской области, Областное родительское собрание при министерстве образования и науки Самарской области. Модератор — член комиссии ОП РФ Павел Покровский.

Действующая система общественных палат регионов как институтов гражданского общества позволила инициировать и провести ряд мероприятий, которые сплотили жителей перед существующими пандемийными вызовами. Одним из таких мероприятий, в котором профильная комиссия ОП РФ сыграла роль координатора и методического центра, стал конкурс социальных плакатов «Вместе против коронавируса». 1200 работ юных самарцев поступило на суд жюри конкурса. Авторам было предложено самостоятельно ответить на вопрос «Что необходимо сделать, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции?», создав изобразительные произведения.

Сам конкурс и итоговая выставка работ-победителей в Самарском областном художественном музее стали серьезным мотивирующим фактором для развития совместного семейного творчества, имеющего особое значение в период ограничений, связанных с пандемией.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами организаторов конкурса. Также на основе отобранных работ дизайнеры создадут комплект социальных плакатов, пропагандирующих соблюдение норм и правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в целях формирования позитивного общественного мнения при проведении массовой вакцинации, выставка получит мультимедийный формат. Жители и гости Самары смогут увидеть лучшие конкурсные работы на демонстрационных экранах, установленных на склоне площади Славы с 8 по 20 февраля 2021 года, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay