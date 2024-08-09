Дети из 28 регионов страны вошли в команду Пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024»

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Пятая юбилейная, арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний» стартует 13 августа. За 10 дней участники пройдут маршрут Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

В составе экспедиции дети из 28 регионов страны. В их числе и школьница из Самары Саша Гудкова. Команда сформирована из победителей открытого конкурса проекта «Ледокол знаний», финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», участников движения «Юниоры Росатома». Впервые российская команда школьников дополнится участниками из-за рубежа. К экспедиции присоединятся 10 детей из Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии, Венгрии, Индии, Китая, ЮАР.

Участники экспедиции доставят на Северный полюс флаги своих регионов и стран. Также их ждет насыщенная образовательная программа.

Экспертная команда включает в себя 15 делегатов, отобранных в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 2024 года. Среди них отечественные эксперты, ученые и популяризаторы науки, а также представители таких стран как Камерун, Ирак, Бангладеш, Тунис, Беларусь, Узбекистан. Все они будут участвовать в образовательной программе с лекциями и мастер-классами.

Эксперты атомной отрасли познакомят участников экспедиции с технологиями и продуктами Росатома в области экологии и здравоохранения, новых материалов и электродвижения, квантовых вычислений и искусственного интеллекта; расскажут о решениях атомной отрасли для развития Арктики и Северного морского пути; и конечно, о карьерных возможностях для молодежи.

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Фото из открытых источников