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Дети и подростки из Самарской области приняли участие в окружном фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

18 сентября 2023 15:10
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С открытием фестиваля присутствовавших поздравила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

16 сентября в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан» большим концертом завершится праздник детства «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».

Окружной фестиваль по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» стартовал на прошлой неделе, 14 сентября, в Уфе. В мероприятии приняли участие 396 детей и подростков из всех регионов Приволжского федерального округа.

Среди участников делегации Самарской области воспитанники «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга» г.о. Самара, «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа». Ребята прошли конкурсный отбор, победив в региональном этапе проекта по различным направлениям.

Конкурсантов Фестиваля и их наставников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «На гостеприимной башкирской земле, в Уфе собрались те участники Фестиваля, которые проявили талант, креатив, мастерство и упорство – победители региональных этапов. Впереди у вас два дня, насыщенных яркими событиями и дружескими встречами, эмоциями, интересными открытиями. Детство – прекрасный этап в жизни каждого человека, это мечты, надежды, неизведанные открытия, стремление познавать, развиваться, использовать все возможности. От всей души желаю вам реализовать свои идеи, смело идти к поставленным целям, мечтать о покорении самых высоких вершин».

С открытием фестиваля присутствовавших поздравила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. На мероприятии присутствовали и другие почетные гости, среди которых уполномоченные по правам ребёнка и представители органов власти в социальной сфере всех регионов округа.

Окружное мероприятие проводилось на базе санатория, расположенного в живописном месте города Уфы. В этом году программа фестиваля включала не только традиционные конкурсы – «Мастерок», «Звезды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство», но и новые, такие, как профориентационные занятия с выездом на крупные производственные площадки, мастер-классы с участием известных общественных деятелей, политиков, спортсменов, блогеров.

Все мероприятия фестиваля транслировались в режиме онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф.

Для ребят подготовили познавательную экскурсионную и развлекательную программу: посещение исторического парка «Россия-Моя история», показ спектаклей и вечерние дискотеки.

Победители конкурсов и соревнований получили ценные призы.

Проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Основные задачи проекта – охватить максимальное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.


Фото: пресс-служба ПФО

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