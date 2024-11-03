Десятилетняя девочка из Краснодара, известная под псевдонимом Like Nastya, вошла в топ-10 высокооплачиваемых блогеров мира

313

Десятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара, известная под псевдонимом Like Nastya, заняла седьмое место в рейтинге блогеров YouTube с наибольшими доходами за 2024 год. Список опубликовал новостной портал Dexerto, пишет kommersant.ru.

По данным издания, доход девочки за 2024 год составил 2,8 млрд руб. По оценке Forbes, за 2022 год прибыль Анастасии Радзинской составила 2,7 млрд руб.

Канал блогера, ориентированный на детскую аудиторию, насчитывает 121 млн подписчиков.

Как ранее сообщал Forbes, Анастасия Радзинская родилась в Краснодаре, однако в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.

Фото: freepik.com