Депутаты отказались замораживать строительство крематория в Самарской области

77

В Самарской области может продолжиться подготовка к строительству крематория. Об этом можно судить из сообщения, опубликованного на сайте администрации Красноярского района.

Объект планируют разместить недалеко от села Хорошенькое. Осенью 2020 года под размещение крематория и кладбища уже выделили земельные участки. Изменения внесли в генплан поселения. Однако в июле 2021 года стало известно, что подготовка к работам шла с нарушениями. По мнению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, власти халатно подошли к обсуждению вопроса с местными жителями, пишет 63.ру.

— В местах массового скопления граждан не было сообщений о проведении публичных слушаний. В результате они просто не могли в них участвовать, — пояснили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что земельные участки, на которых хотят разбить кладбище и построить крематорий, не обследовали. Как считают в прокуратуре, инженерам необходимо было изучить рельеф местности и гидрологические характеристики площадки. Кроме того, специалистам нужно было учитывать требования санитарных норм и правил. Более того, чиновники выделяли участок под размещение крематория, не имея на руках заключений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. По мнению представителей надзорного ведомства, местные жители могут пострадать от такого соседства.

— В двух километрах от места предполагаемого строительства находится артезианская скважина. Ею пользуются граждане, проживающие в поселке Кривое Озеро, — добавили в прокуратуре.

Чиновников обязали устранить все нарушения. Кроме Сергея Берижицкого, свой протест выдвинул прокурор Красноярского района Игорь Шустов. Его рассмотрели депутаты собрания села Хорошенькое.

— Мы отклонили протест прокурора Красноярского района. Решение в ближайшее время направят в надзорное ведомство, — сообщила председатель собрания Валентина Карягина.

Крематорий планируют построить в Самарской области уже несколько лет. Первоначально его хотели разместить под Самарой, рядом с кладбищем «Рубежное». Чиновники даже нашли инвестора, который бы помог реализовать проект. Но против выступили местные жители, и подготовку к работам заморозили.

Однако необходимость строительства крематория в Самарской области всё же назрела. Такого мнения придерживается руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

— Самара — город-миллионник, и в других городах такое учреждение есть. Это современная мера, а мы до сих пор возим людей в другие города — в ту же Москву — для кремации. Крематорий Самаре точно нужен, его услуги будут востребованы. Но в границах города такое сооружение построить не удастся. Нет подходящих площадок. По санитарным правилам в километре от крематория не должно быть жилых домов. Поэтому место и ищут за пределами Самары, — сообщил Владислав Зотов.

Власти продолжили подбирать варианты для размещения объекта. Помимо площадки в Красноярском районе, рассматривали участки в Волжском и Кинельском районах.