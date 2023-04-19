Депутаты ГД попросили министерство транспорта уточнить порядок действий с детьми-безбилетниками

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Депутаты ГД попросили министерство транспорта разработать и направить в регионы единый порядок действий при обнаружении в автобусе несовершеннолетних безбилетников, следует из письма, имеющегося в распоряжении «Известий».

Федеральный закон, запрещающий высаживать из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет за безбилетный проезд принят в 2021 году, однако в регионах всё еще нет единого понимания, как действовать в таких ситуациях, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Сейчас, обнаружив ребенка-безбилетника, водители и кондукторы должны сами решить, как определить его возраст при отсутствии документов, а также что делать с ним дальше: довозить бесплатно до нужной ему остановки и высаживать или везти до конечной остановки и передавать сотрудникам полиции, чтобы они вернули его родителям. Детей зачастую вообще не пускают в автобус при посадке, оставляя стоять на морозе либо идти пешком, добавила депутат.

«Поступающие ко мне обращения граждан и руководителей транспортных организаций, занимающихся перевозкой пассажиров, свидетельствуют о том, что требуется установить единый для всех и распространяющийся на всю территорию страны порядок действий должностных лиц транспортных компаний», — указала Буцкая.

Минтранс мог бы издать разъяснения или рекомендации на этот счет, полагает она.

В ведомстве «Известиям» заявили, что деятельность общественного транспорта в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении отнесены к полномочиям регионов и муниципалитетов.

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