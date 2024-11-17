Депутат Госдумы Ильтяков  выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает»

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Власти Курганской области начали разработку законопроекта о запрете к склонению к абортам. В качестве наказания будет предусмотрен штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб. Депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков («Единая Россия»), комментируя инициативу, выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает», пишет "Коммерсантъ".

«Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы»,— сказал Александр Ильтяков изданию URA.RU.

Фото: freepik.com