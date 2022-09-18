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Депутат Дмитрий Холин не остался равнодушным к вопиющему случаю в Сызрани

18 сентября 2022 20:22
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В очередной раз ребёнка покусала собака, но не бездомная, а вполне домашняя.

Как писал портал "Маленькая Сызрань", мальчик катался на велосипеде, пёс набросился и свалил его на землю, вцепившись зубами в бедро.

На крик ребенка из двора вышел пьяный мужчина и увел собаку во двор. Просьбу испуганного ребенка - посмотреть, серьезна ли рана - мужчина проигнорировал. Он вообще мало внимания обратил на ребёнка.

Мальчик самостоятельно добрался до дома и рассказал о происшествии матери. Женщина прибежала к дому, где пес напал на ее сына, и хотела выяснить, была ли привита от бешенства собака. Но, увы, от пьяного мужчины невозможно было добиться вразумительного ответа. На все вопросы матери он отвечал: «А ты кто такая, чтобы меня спрашивать? И почему твой сын катается по моей улице?».

Депутат «Единой России» Дмитрий Холин очень оперативно отреагировал на происшествие.

«Считаю этот случай выпиющим примером человеческого безразличия. По данному инциденту будет проведена тщательная проверка, а хозяин собаки будет наказан по всей строгости закона. Заявление и депутатский запрос уже направлены в соответствующие инстанции»,- написал депутат в своих соцсетях.

 Дмитрий Холин с недавних пор возглавляет партийный проект «Защита животного мира» и активно включается в повестку, связанную с охраной окружающей среды и безнадзорными животными.

 

Фото:   соцсети

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