Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина

257

29 ноября на должность руководителя Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара назначена Екатерина Ладохина.

Екатерина Ладохина имеет высшее образование по специальностям "Экономика" и "Юриспруденция", проходила обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе: "Эффективный менеджмент в сфере ГМУ". С 2018 года работала в Администрации города Дзержинска, была директором Департамента управления делами.

Имеет Медаль Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».