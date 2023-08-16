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Деньги на ветер – россияне рассказали о бесполезных тратах к 1 сентября

16 августа 2023 11:09
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Деньги на ветер – россияне рассказали о бесполезных тратах к 1 сентября

Несмотря на многолетние традиции и трогательные фотографии со школьных линеек, 64% российских родителей считают самой нецелесообразной тратой к 1 сентября покупку цветов, а также дорогих подарков учителям. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе всероссийского опроса ко Дню знаний.

17% родителей уверены, что цветы учителю – знак уважения и внимания, не обязательно тратить крупные суммы на огромные букеты. Почти 9% вместо цветов перешли на участие в благотворительных акциях с одобрения учителя и сняли этот вопрос для себя. 12% покупают один букет от класса независимо от того, участвуют в благотворительной акции или нет.

При этом родители указывали, что средняя стоимость букета в магазине на 1 сентября начинается от 3 тыс. руб. И если ребенок в семье не один – траты на цветы становятся критическими. 

43% родителей отметили, что ненужная трата – подарок учителю. Для отдельного поздравления есть День учителя, а День знаний считается больше праздником для детей, считают опрошенные. 

27% рассказали, что до 5 тыс. руб. тратят только на канцтовары, тогда как примерно половину из них в итоге ребенком не используется.

33% родителей в своих ответах сообщали, что большинство ненужных трат связаны с покупкой формы. Средняя стоимость комплекта составляет от 5-7 тыс. руб., при этом чаще всего некоторые элементы – вроде классических пиджаков и жилеток – детьми не используются, если отказ от них допустим в учебном заведении.

То же самое касается физкультурной формы – 22% родителей рассказали, что тратили до 5 тыс. руб. на два комплекта, а в итоге уличные занятия не проходили и форма с длинными спортивными штанами и лонгсливами просто не пригождалась.

Еще 17% в спешке закупают рабочие тетради и контурные карты, а также учебники по ряду предметов, если программа подразумевает использование дополнительных книг. В большинстве случаев, эти траты оказываются напрасными, так как все материалы в итоге предоставляет школа. При этом обойтись они могут до 10 тыс. руб., отмечали респонденты.

Больше всего денег на подготовку к школе тратят родители первоклассников и учеников средней школы. Средний чек начинается от 20 тыс. руб. – в него входит базовый набор одежды, канцтовары, сменная обувь, мешки для сменки и физкультурной формы. Рюкзак в эти траты не включен – его цена начинается от 2 тыс. руб. и поднимается почти до бесконечности. Средняя стоимость ортопедического рюкзака составляет 3-4 тысячи. И использовать его родители предпочитают сразу несколько лет.

Большинство родителей – 54% – ежегодно обещают себе подходить к расходам на школу менее импульсивно, но всё равно допускают нерациональные траты. Они составляют от 2-3 тыс. руб.  

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