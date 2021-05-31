День защиты детей отметят в Самаре

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Во вторник 1 июня в Самаре состоится фестиваль, посвященный Дню защиты детей. На территории Струковского сада в 12:00 начнут работать праздничные площадки.

Так, на площадке «Космический звездопад» проведут мастер-классы по прикладному творчеству, в том числе урок «Ракета - это просто». Также в программе космический аквариум, детская викторина с аниматорами, игры и работа фотозоны. На площадке «На самарской волне» также будут проходить космические мастер-классы, а площадка «Будь здоров!» будет спортивной - с интерактивными играми и сдачей норм ГТО.

Площадка «Мы разные - это здорово» будет полезна для развития детей. Там будут проходить консультации социального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога. Также планируется консультирование родителей детей с ограниченными возможностями на тему обучения навыкам самообслуживания. Кроме того, в программе площадки аквагрим, мастер-классы «Песочная фантазия» и по правополушарному рисованию.

Игры и мастер-классы для детей будут проводить и в «Волшебной мастерской»: фигуры из шаров, фотобутафория своими руками и т.д. А на Площади искусств состоится спектакль «Белые сны» от театра «Пластилиновый дождь».

Всем пришедшим на фестиваль нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Вход свободный, пишет Самру.ру.

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