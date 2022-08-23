День российского кино отметят в Историческом парке Самары

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В 1980 году 27 августа было положено начало празднования дня советского кино. В годы перестройки праздник стал называться «День кино России», а своё нынешнее название: «День российского кино» обрёл позднее, после распада СССР.

27 августа в 16:00 Исторический парк приглашает посетить киновечер, посвященный истории российского кинематографа.

В программе:

16:00 – Лекция по истории отечественного кинематографа: от первого кинопоказа в Санкт-Петербурге в 1896 году в летнем саду «Аквариум» до современных направлений в российском кинематографе;

16:30 – Квиз по истории советского и российского кинематографа «Из фильма кадр не выкинешь». Победителей интеллектуальной игры ждут пригласительные в Мягкий кинотеатр в ТЦ «Гуд’Ок», сертификаты на посещение филиалов музея им. П.В. Алабина и многое другое;

18:10 – Кинопросмотр, обсуждение картины и дискуссия о развитии российского кино с Сергеем Николаевым – историком кино, магистром исторических наук, выпускником московской школы кино и телевидения «Индустрия», автором многочисленных публикаций по истории развития советской культуры и кинематографа.

Ждем 27 августа в 16:00 любителей кино, желающих пополнить и проверить свои знания о кино; побеседовать и подискутировать о истории и развитии синематографа.

Стоимость: 150 рублей.