День памяти и скорби: начальник ГУ МЧС СО возложил цветы к Вечному огню на площади Славы

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22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей страны.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших, кто защищал нашу Родину, людях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Рано утром, 22 июня 1941 года, без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Сегодня у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко возложил цветы к Вечному огню, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО