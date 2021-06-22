День памяти и скорби: Елена Лапушкина возложила цветы к Вечному огню

91

Одна из самых трагических дат сегодня отмечается в России – День памяти и скорби. 80 лет назад нацистская Германия напала Советский Союз.

В этот день по всей стране проходят памятные акции, на зданиях учреждений приспущены государственные флаги и вывешены траурные ленты. Память бойцов, не вернувшихся с фронта, сегодня почтили и в Самаре.

На площадь Славы возложить цветы к горельефу "Матери-Родине" пришли жители города, губернатор региона Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и глава города Елена Лапушкина. Отдельный букет в день скорби и памяти прибыл в столицу региона из города-побратима Штутгарта.

«Мне очень важно то, что наши коллеги из Штутгарта с таким вниманием относятся к нашим памятным датам. Хочу поблагодарить наших коллег за это. Именно в диалоге выстраиваются дальнейшие отношения, мы совместно выносим уроки из нашей истории и строим наше будущее в рамках диалога и взаимопонимания», – подчеркнула Елена Лапушкина.

Возложение цветов завершилось общероссийской минутой молчания в память о тех, кто прошёл через нелёгкие испытания, избавил мир от фашизма и сумел доказать захватчикам силу и мощь Красной Армии.

Фото: администрация Самары