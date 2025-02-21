День экскурсовода провели в Университете сервиса в Тольятти

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Всемирный день экскурсовода по традиции отметили вместе с сообществом экскурсоводов города в Университете сервиса. На торжество в честь профессионального праздника собрались преподаватели, студенты, школьники, представители администрации и туристской индустрии города Тольятти. Соорганизатором мероприятия выступило управление туризма администрации г.о. Тольятти.

«Университет сервиса является признанным лидером в области туризма, мы готовим высококвалифицированные кадры для отрасли, наши эксперты входят в ведущие региональные и всероссийские ассоциации и экспертные советы по туризму. Сегодня мы поздравляем с праздником экскурсоводов. И хотя специальной подготовки по этому направлению нет – это уникальные специалисты, которые вырастают, обучаясь по программам туризма, гостеприимства, истории и другим смежным специальностям. Это люди, которые по-настоящему любят родной край, являются лицом территории, организации или, например, научной школы. Предметом экскурсий сейчас становятся новые направления, среди них студенческий, молодежный и научно-популярный туризм, которые мы активно развиваем в нашем университете», – отметила Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса в своем приветственном слове.

С профессиональным праздником всех поздравил Илья Сухих, первый заместитель главы г.о. Тольятти. Он подчеркнул, что профессия экскурсовода особенно актуальна в нашем городе, имеющем богатую историю, достопримечательности, природу и промышленность: «Сегодня мы уже определяем туризм как отдельную отрасль экономики и понимаем его роль в развитии города и региона в целом. Если же говорить про роль экскурсовода, то прежде всего он должен влюблен в родной край, чтобы увлеченно рассказывать о нем. От того, насколько эмоционально и глубоко он подаст эту информацию, зависит восприятие экскурсантов. Наш город уникальный, только по архитектуре он имеет диапазон от сталинского ампира до советского модернизма. Также здесь огромный простор для развития промышленного, экологического и других видов туризма».

Илья Сухих вручил благодарственное письмо от администрации города ректору Университета сервиса Любови Выборновой за развитие образовательного направления подготовки специалистов в сфере туризма. Также благодарственный адрес был передан руководителю Студенческого экскурсионного бюро ТГУ Анне Сысуевой.

О достижениях и перспективах продвижения Тольятти как центра туристических маршрутов рассказала Екатерина Ярославцева, руководитель Управления туризма администрации г.о. Тольятти. Она также отметила важную роль Высшей школы туризма и социальных технологий Университета сервиса, директора ВШ Натальи Алексеевой в подготовке высококлассных специалистов по туризму. Екатерина Александровна наградила благодарственными письмами экскурсоводов города Марию Бухтоярову, Ольгу Карнаухову, Ирину Пигарь и директора Ассоциации ПОО «Институт Направо.Ру» Константина Воробьева.

В торжестве приняли участие партнеры Университета сервиса по индустрии туризма и гостеприимства: Анна Тукмачева, директор туроператорской компании «Пилигрим», и Елена Рождественская, директор автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Тольятти». «Экскурсовод, как мне кажется, это человек, который учится днем и ночью. Плюс, конечно, он человек команды: строить туризм без команды невозможно», – подчеркнула Анна Тукмачева.

В праздничной церемонии участвовали экскурсоводы городских маршрутов, а также экскурсоводы музеев – Тольяттинского краеведческого музея и Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова.

Студенты Университета сервиса в процессе обучения получают навыки проведения экскурсий, являются волонтерами-экскурсоводами на многих городских мероприятиях, участвуют в проектах университета. Праздник для экскурсоводов города на площадке университета готовили студенты университета. Презентацию об объекте советского модернизма Тольятти «Культурный центр «Автоград» (ДКИТ ВАЗа)» провела студентка первого курса направления «Туризм» Екатерина Жабкина, которая уже имеет первый опыт участия в международной и региональной туристических выставках. Оригинальную видеопрезентацию о Самарской Луке представили студентки второго курса направления «Туризм» Анастасия Гурыдина и Анастасия Рипова. Ведущими мероприятия стали Полина Белкина, студентка 2 курса направления «Гостиничное дело» и Владимир Долинин, студент 1 курса специальности «Информационные системы и программирование».

В празднике экскурсоводов также приняли участие старшеклассники из тольяттинских школ № 26, 9, 19; преподаватели и студенты туристских специальностей Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства, Современной гуманитарной Бизнес Академии, Колледжа управления и экономики, Поволжской академии Святителя Алексия, Тольяттинского государственного университета.

У нового поколения профессионалов в области туризма существенные возможности и перспективы для роста. С 2025 года в России запускается новый национальный проект «Туризм и гостеприимство». Отметим и тот факт, что Самарская область является лидером по развитию внутреннего и въездного туризма в России и вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. С точки зрения развития туризма Самарская область и город Тольятти – территория новых проектов.