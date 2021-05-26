День библиотек: библиотеки города приглашают самарцев на праздничные мероприятия

40

Традиционно 27 мая отмечается общероссийский День библиотек. В этот день библиотеки Самары приглашают жителей и гостей города на праздничные мероприятия.

Так, 27 мая с 11.00 до 13.00 на трех площадках пройдут акции в рамках открытия буккросинга: площадка Струковского сада, сквер им. А.П. Чехова (пересечение переулка Карякина и проезда 9 мая), бульвар на улице Революционной (от ул. Гагарина до ул. Аэродромной).

Всем желающим посетить этот праздник представится возможность весело и с пользой провести время. В программе акции заявлены самые разнообразные конкурсы, викторины, мастер-классы, буккроссинг.

Самарская публичная библиотека представит интерактивную программу «Раскрась книгу» на площадке Струковского сада. Детские библиотеки города на бульваре улицы Революционной организуют тематические площадки: «Яркие краски лета», «Летняя мастерская», «Читаем о лете» с викторинами, конкурсами, мастер-классами, чтением стихов и рассказов современных детских писателей.

Самарская муниципальная информационно-библиотечная система в сквере им. Чехова предложит жителям игровую программу по русским народным сказкам «Сказочные классики», читательский практикум по художественной литературе «Вопрос-ответ», мастер-класс по созданию литературной карты по произведениям Антона Павловича «Талантливый читатель», а также викторины, поэтические игры.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский подарит городу книги для буккроссинга, и приглашает всех любителей чтения поучаствовать в увлекательном проекте книгообмена.

Фото: pixabay