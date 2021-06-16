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«Демография»: в регионе профобучение пройдут порядка 2500 человек

16 июня 2021 19:26
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Для участия в мероприятии в этом году необходимо подать заявку на портале «Работа в России»

Третий год подряд реализация национального проекта «Демография» даёт бесплатную возможность безработным и занятым людям старшего поколения повышать уровень своих компетенций, обучаться новым или смежным профессиям, востребованным региональным рынком труда.

В 2021 году могут пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование следующие категории граждан: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан, лица в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Всего в регионе планируется обучить около 2500 человек.

Обучение организуется федеральными операторами: АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» с привлечением образовательных организаций Самарской области.

По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, в прошлом году обучение осуществлялось как по рабочим профессиям: машинист насосной установки, охранник, сварщик дуговой сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, так и по специальностям служащих: бухгалтер, специалист по работе с семьей, специалист по социальной работе, информационные технологии и другим.

Для участия в мероприятии в этом году необходимо подать заявку на портале «Работа в России» (trudvsem.ru), выбрав направление обучения и образовательную организацию.

 

Теги: заявки профобучение

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