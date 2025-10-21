Делегация Самарской области с рабочим визитом посетила Нижний Новгород

142

Делегация Самарской области во главе с зампредом правительства Анастасией Сорокиной посетила с рабочим визитом Нижний Новгород. Целью визита был обмен опытом в сфере промышленности, градостроительства, науки и поддержки бизнеса.

В программе были переговоры с нижегородским бизнесом, посещение ключевых площадок: Института развития агломерации, современных жилых комплексов, IT-кампуса «Неймарк» и Парка мастеров «Нижполиграф». Самарские представители высоко оценили нижегородские подходы к управлению в сфере строительства и работе с городскими пространствами.

Кроме того, делегаты приняли участие в ЭКГ-форуме ответственного бизнеса и съезде инвестиционных агентств, где их команда была отмечена благодарностью за вклад в улучшение инвестиционного климата.

Министр науки и высшего образования Марк Шлеенков обсудил с нижегородскими коллегами перспективы сотрудничества в проектировании малых космических аппаратов, применении ИИ в медицине и роботизации производства. По итогам визита стороны отметили, что такое межрегиональное партнерство открывает новые возможности для роста и способствует технологическому развитию.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.