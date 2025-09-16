Делегация Самарской области отправилась в Нижний Новгород на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Делегация Самарской области отправилась в Нижний Новгород на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

16 сентября 2025 14:34
104
Регион на международном форуме представят 15 наиболее активных и перспективных молодых участников, а также 8 волонтёров.

Делегация Самарской области отправилась в Нижний Новгород для участия в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 17 по 21 сентября. Регион на международном форуме представят 15 наиболее активных и перспективных молодых участников, а также 8 волонтёров.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и станет одной из крупнейших молодёжных площадок года. Форум объединит около 2000 молодых людей из всех регионов России и 120 зарубежных государств.

В программе Слёта запланированы образовательные программы, культурные и спортивные мероприятия. Участников ждут встречи с признанными лидерами общественного мнения, экспертами в сфере науки, предпринимательства и медиа.

«Для Самарской области участие в Слёте — это возможность заявить о регионе на международной арене, познакомиться с молодыми лидерами из других стран и обменяться опытом. Такие события помогают укреплять взаимопонимание и доверие между народами», — отметил руководитель Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

В ходе работы форума представители Самарской области примут активное участие в дискуссиях и проектных сессиях, презентуют собственные инициативы и перспективные разработки, установят международные партнерские связи.

После завершения основной программы в Нижнем Новгороде для 200 иностранных участников будет организована региональная программа. Они посетят 10 субъектов Российской Федерации, где познакомятся с культурным наследием и историческими достопримечательностями России.

 

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
16 сентября 2025, 15:14
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира». Политика
1
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
16 сентября 2025, 15:04
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули. Общество
28
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
16 сентября 2025, 15:01
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. Здравоохранение
31
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
139
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
165
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
466
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
389
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
687
Весь список