Делегация Самарской области отправилась в Нижний Новгород на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

Делегация Самарской области отправилась в Нижний Новгород для участия в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 17 по 21 сентября. Регион на международном форуме представят 15 наиболее активных и перспективных молодых участников, а также 8 волонтёров.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и станет одной из крупнейших молодёжных площадок года. Форум объединит около 2000 молодых людей из всех регионов России и 120 зарубежных государств.

В программе Слёта запланированы образовательные программы, культурные и спортивные мероприятия. Участников ждут встречи с признанными лидерами общественного мнения, экспертами в сфере науки, предпринимательства и медиа.

«Для Самарской области участие в Слёте — это возможность заявить о регионе на международной арене, познакомиться с молодыми лидерами из других стран и обменяться опытом. Такие события помогают укреплять взаимопонимание и доверие между народами», — отметил руководитель Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

В ходе работы форума представители Самарской области примут активное участие в дискуссиях и проектных сессиях, презентуют собственные инициативы и перспективные разработки, установят международные партнерские связи.

После завершения основной программы в Нижнем Новгороде для 200 иностранных участников будет организована региональная программа. Они посетят 10 субъектов Российской Федерации, где познакомятся с культурным наследием и историческими достопримечательностями России.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области