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Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».

14 сентября 2021 14:02
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Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».

Ольга Михеева, генеральный директор управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» выступила с приветственным словом и рассказала о деятельности НОЦ, о наших образовательных программах, Молодёжном НОЦ, системе наставничества для школьников. И о новом проекте - «Мастерская лидерства». Он позволит нашим учёным освоить основные  гуманитарные компетенции, например: речевое искусство, умение управлять аудиторией, презентовать свои разработки, чувствовать рынок.

«В рамках деятельности Центра поддерживаются не только инженерные программы. На данный момент мы внедряем проект «Мастерская лидерства», целью которого является научить наших ученых демонстрировать собственные разработки четко, понятно, лаконично и при этом не терять аудиторию. При реализации проектов ученые должны понимать действующее законодательство, уметь анализировать рынки и определять ключевые конкурентные преимущества. Данная работа направлена на привлечение всех 6 регионов, которые входят в НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Сейчас одним из важных направлений деятельности НОЦ является планомерное развитие кружкового движения и создание проектных пилотных площадок  (песочниц) на территориях регионов – соинициаторов создания НОЦ для организации и проведения проектных интенсивов и чемпионатов, хакатонов, олимпиад НТИ с активным привлечением кванториумов, школ и центров одаренных детей, школ РАН. При этом обеспечивается отбор самых талантливых школьников, в исследовательской, проектной, образовательной деятельности принимают участие индустриальные партнёры, тем самым создавая качественную траекторию развития молодежи с учётом требований и запросов предприятий реального сектора экономики.

Идет формирование совершенно нового направления — совета по молодёжному НОЦ. Его председатель — Елена Шмелёва, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Мы вовлекаем старшеклассников в научные разработки, выстраиваем систему наставничества - в этом нам помогают молодые ученые, заведующие молодежных лабораторий, привлекаем индустриальных наставников и наставникам по предпринимательству.

Далее участники стола обсудили:

  • актуальность вопроса о бесшовном переходе обучающихся по уровням образования;
  • новые образовательные программы, новые компетенции и индивидуальные образовательные траектории;
  • новые форматы работы с молодёжью, вовлечение молодёжи, школьников в «реальные» инженерные проекты;
  • опыт работы Самарского региона: развитие технологического предпринимательства, подготовка к Олимпиадам и проектным школам.

Руководители Министерства промышленности и Министерства экономики Правительства Республики Мордовия высказали заинтересованность в развитии грантового офиса НОЦ, создании на базе Технопарка Мордовия и Центра «Мой бизнес» площадок для поддержки предпринимательских проектов технологических команд в периметре направлений НОЦ - такая поддержка очень ценна и значима для укрепления межрегиональных связей.

В финале мероприятия участники провели работу по выработке дорожной карты по сотрудничеству в области проектной деятельности школ- участников круглого стола и молодежного крыла НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Теги: НОЦ НОЦ «Инженерия будущего»

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