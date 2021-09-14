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Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода

14 сентября 2021 13:50
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Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода

Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в рамках форума Фонда содействия инновациям «От идеи к бизнесу» посетила Круглый стол «Перспективные решения для транспортировки водорода».

Директор по техническому развитию «РМ -Рейл» - С.М. Дробжев рассказал о современных решениях в области технологии перевозки водорода железнодорожным транспортом. 

Компания РМ Рейл - интегрированный производитель грузового подвижного состава в России, крупнейший по объемам выпуска продукции и доле специализированного парка.

В ходе мероприятия был поднят вопрос о важности водородной тематики, которая является одной из актуальных стратегий экономического и энергетического развития страны. Одним из основных барьеров широко применения водорода является водородная логистика. Специальные свойства водорода негативно воздействуют на свойства конструкций  систем хранения и транспортировки топлива, что обуславливает требования к материалам и конструктивным решениям. 

Комитет по альтернативной энергетике укрепил межрегиональную связь и провел ВКС, в котором приняли участие ученые из Самарского государственного технического университета (https://t.me/samgtu), Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (http://ips.ac.ru/).

Водородная логистика ставит перед учёными НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» целый ряд сложных проблем с точки зрения  разработки экономичных и безопасных процессов хранения и транспортировки водорода, которые позволят ему быть конкурентоспособным видом топлива будущего.

Теги: инновации НОЦ НОЦ «Инженерия будущего» Фонд содействия инновациям

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