Действие программы "Пушкинская карта" распространили на военнослужащих.

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Решается вопрос о дальнейшем расширении категорий её участников, сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток.

Пушкинская карта – специальная банковская карта для подростков и молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране.

В прошлом году на каждую такую карту было зачислено по 5 тыс рублей из госбюджета, передает Радио Маяк.