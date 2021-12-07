Дарить тепло ближним: ЦУР Самарской области запускает эстафету добра

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В свой день рождения сотрудники ЦУР Самарской области организовали благотворительную акцию. Собрали и привезли теплые вещи подопечным Епархиального Елизавето-Варваринского Сестричества. Среди них люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации – без крова и без средств к существованию.

«Сейчас в свой день рождения принято не только получать подарки, но и дарить. Мы бросили клич среди наших сотрудников - все откликнулись. Мы призываем всех сделать то же самое и помочь людям, которые в начале зимнего сезона особенно в этом нуждаются. Давайте запустим эстафету добра: если у вас есть пригодные для носки теплые вещи (особенно мужские), средства гигиены и одноразовая посуда – не стесняйтесь жертвовать тем, кому это жизненно необходимо,» - рассказала заместитель руководителя ЦУР Самарской области Венера Рамазанова.

Сестры милосердия заботятся о бездомных четвертый год. По пятницам и субботам устраивают для прихожан горячие обеды: первое, второе, чай с ватрушками и обязательная молитва. Принять участие в добром деле может любой желающий.

«Привозите продукты, вещи, все что угодно, - говорит сестра милосердия Епархиального Елизавето-Варваринского Сестричества Татьяна Ремизова. - Здесь бездомные. Они полуголые, босые приходят, бывает, люди в обморок падают с голоду - неделями не едят».

Вещи можно привозить по адресам: Ташкентская, 92 по пятницам в 13.00 и на проспект Металлургов, 95 в храм Спасо-Богородский в субботу с 12.00 до 13.00. Подробная информация и контакты Сестер милосердия для связи в группе в Вконтакте «Сестричество Самара Елизавето-Варваринское».