Даниил Сиднев: «Главные ценности молодежи сегодня — это дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль проходит с 14 по 18 августа в столице Удмуртии Ижевске. В течении трех соревновательных дней 16 команд будут соревноваться в лично-командном зачете.
Команда региона впервые принимает участие в фестивале ГТО среди лиц с нарушением слуха
Участниками соревнований стали около 100 спортсменов из разных регионов России - от Москвы до Владивостока.
Самарская область принимает чемпионат и первенство России по серфингу
В пути следования запланированы остановки на станциях Жигулевское Море и Жигулевск.
Специальный пригородный поезд перевезет туристов на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти 17 августа 
Важнейшей частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между представителями предприятий–заказчиков и предприятиями-поставщиками услуг и продукции.
На ярмарке поставщиков малый бизнес и крупные промышленные предприятия Самарской области обсудят возможности сотрудничества
В помещении площадью порядка 300 кв. м предусмотрено все для комфортных условий труда и отдыха сотрудников.
Современное здание для энергетиков открыли на КбшЖД на станции Кротовка в Самарской области
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. «Союз-2-1а» разработан и изготовлен в АО «РКЦ «Прогресс».
Самарский «Союз-2» стартовал с космодрома Байконур
В возрасте старше 65 лет отношения к собственным возможностям меняется.
Врач-гериатр рассказала о роли физической активности для пожилых людей
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.01
-2.65
EUR 100.31
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Даниил Сиднев: «Главные ценности молодежи сегодня — это дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь»

15 августа 2024 15:48
180
С 2017 года доля молодых людей среди населения выросла на 44%.  Вместе с количеством молодых россиян растет и поддержка, и возможности для самореализации.

Российская молодежь в последние годы стремится жить и работать в своей стране. С 2017 года доля молодых людей среди населения выросла на 44%.  Вместе с количеством молодых россиян растет и поддержка, и возможности для самореализации.

По словам председателя общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Даниила Сиднева, государство в целом и Росмолодежь в частности при поддержке Президента Российской Федерации всемерно помогают молодым людям, создают максимальные условия для раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя и найти дело, которое позволит им быть востребованными.

«Главные ценности молодежи сегодня — это дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь, - отмечает Даниил Сиднев. - А одни из главных принципов государственной молодежной политики — принцип соавторства, открытый и честный диалог. Так, молодые парламентарии активно участвовали в принятии Закона Самарской области «О патриотическом воспитании в Самарской области». Работа над данной законодательной инициативой началась ещё в ходе смены «Голос молодежи» на форуме ПФО «iВолга» летом 2023 года. Именно тогда молодые парламентарии разработали модельный закон представленного проекта».

Как отмечают члены молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, сейчас особенно необходимо формировать правильное патриотическое отношение подрастающего поколения, чувство любви к Родине и Отечеству, гордость за его достижения, успехи и победы соотечественников.

В Самарской области ежегодно проходит молодежный форум ПФО iВолга, где, по словам участников, рождаются идеи, меняющие мир. В 2024 году форум объединился с Движением Первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать iВолгу еще масштабнее.

«С 24 июля по 1 августа 2000 участники от 14 лет прошли обучение по направлениям смен, - рассказывает Даниил Сиднев. - Образовательные сессии, разработка проектов и молодежных инициатив, грантовые конкурсы, встречи с крутыми спикерами и экспертами, спорт, творчество, лето — всё это iВолга. Каждый год форум меняется, собирая в себе лучший опыт прошедших лет».

Новые возможности для молодых людей откроет и новый нацпроект «Молодежь и дети», который анонсировал Владимир Путин. При его формировании учитывались мнения, запросы и потребности молодых людей. Напомним, что с марта по апрель 2024 года россияне сами вносили предложения в разрабатываемый нацпроект «Молодежь и дети» через «Госуслуги».

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
149
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
195
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024  12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
210
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
202
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
419
Весь список