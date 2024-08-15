Даниил Сиднев: «Главные ценности молодежи сегодня — это дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь»

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Российская молодежь в последние годы стремится жить и работать в своей стране. С 2017 года доля молодых людей среди населения выросла на 44%. Вместе с количеством молодых россиян растет и поддержка, и возможности для самореализации.

По словам председателя общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Даниила Сиднева, государство в целом и Росмолодежь в частности при поддержке Президента Российской Федерации всемерно помогают молодым людям, создают максимальные условия для раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя и найти дело, которое позволит им быть востребованными.

«Главные ценности молодежи сегодня — это дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь, - отмечает Даниил Сиднев. - А одни из главных принципов государственной молодежной политики — принцип соавторства, открытый и честный диалог. Так, молодые парламентарии активно участвовали в принятии Закона Самарской области «О патриотическом воспитании в Самарской области». Работа над данной законодательной инициативой началась ещё в ходе смены «Голос молодежи» на форуме ПФО «iВолга» летом 2023 года. Именно тогда молодые парламентарии разработали модельный закон представленного проекта».

Как отмечают члены молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, сейчас особенно необходимо формировать правильное патриотическое отношение подрастающего поколения, чувство любви к Родине и Отечеству, гордость за его достижения, успехи и победы соотечественников.

В Самарской области ежегодно проходит молодежный форум ПФО iВолга, где, по словам участников, рождаются идеи, меняющие мир. В 2024 году форум объединился с Движением Первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать iВолгу еще масштабнее.

«С 24 июля по 1 августа 2000 участники от 14 лет прошли обучение по направлениям смен, - рассказывает Даниил Сиднев. - Образовательные сессии, разработка проектов и молодежных инициатив, грантовые конкурсы, встречи с крутыми спикерами и экспертами, спорт, творчество, лето — всё это iВолга. Каждый год форум меняется, собирая в себе лучший опыт прошедших лет».

Новые возможности для молодых людей откроет и новый нацпроект «Молодежь и дети», который анонсировал Владимир Путин. При его формировании учитывались мнения, запросы и потребности молодых людей. Напомним, что с марта по апрель 2024 года россияне сами вносили предложения в разрабатываемый нацпроект «Молодежь и дети» через «Госуслуги».

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