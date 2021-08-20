Дан старт Молодёжному Форуму ПФО «iВолга» 

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20 августа дан старт Молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга», который продлится до 24 августа. В этом году Форум вновь проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.

Участников форума приветствовали Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Уважаемые участники Форума! Я рад приветствовать вас на самом значимом для всего Приволжья молодёжном мероприятии. Окружной Форум «iВолга» – это место притяжения для самых талантливых и активных молодых людей округа, настоящий генератор, драйвер идей. Благодаря участникам Форума появились новые окружные общественные проекты, в регионах ПФО реализовано более 400 собственных идей тех, кто был на «iВолге». В Год науки и технологий мы решили существенно увеличить грантовый фонд на проекты научной направленности, в том числе для победителей выставки молодежного научного творчества. И впервые в этом году за счет средств Фонда гражданского общества Приволжского федерального округа мы реализуем на Форуме новое направление – оно даст возможность пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Уверен, что «iВолга» позволит вам в полной мере проявить себя, придаст мощный импульс для профессионального роста и общественной активности. «iВолга» – вперед!», — поздравил участников Игорь Комаров.

К приветственному слову присоединилась Ксения Разуваева: «Приветствую участников Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»! Друзья, вам предстоит прожить пять интереснейших дней, погрузившись в образовательную и культурную программы, принять участие в конкурсе проектов.

Для Росмолодёжи федеральные и окружные форумы – это точки роста, которые помогают привлечь молодых и креативных людей к решению самых важных для страны задач. Форум «iВолга» особенный: это и самый большой форум по количеству участников и место, где всегда особый приоритет отдавался молодёжной науке и технике. Это особенно актуально в Год науки и технологий. Друзья! Используйте каждую возможность, чтобы узнать что-то новое, шагнуть саморазвитии, при этом не забывайте и об отдыхе. Все это вы найдете на «iВолге»!»

Пожелания успехов и новых побед участникам передал Дмитрий Азаров: «Форум «iВолга» проходит в Самарской области уже в девятый раз. За эти годы он стал одним из брендов Самарской области и Приволжского федерального округа. Мы гордимся тем, что с каждым годом «iВолга» объединяет все больше молодых, инициативных людей со всей страны, помогает им получить новые знания и реализовать инновационные идеи. Пандемия коронавируса все еще не позволяет нам встретиться на фестивальной поляне. Мы вновь проводим «iВолгу» онлайн. Конечно, трудно повторить удивительную атмосферу «живой» «iВолги», ее бесконечный драйв, ту синергию, которую получают ребята от общения 24/7. Но вместе с тем, проведение форума онлайн совершенно точно дает и новые возможности. Нас стало больше, и в этом году «iВолга» вновь обещает побить рекорды по числу участников. Стала еще интереснее образовательная и культурная программы, а грантовый фонд позволяет реализовать практически любую идею в самых разных отраслях – от науки и сельского хозяйства до спорта и волонтерства. Наша команда сделала все для того, чтобы вы почувствовали любовь «iВолги». Гете сказал, что молодость – это недостаток, который быстро проходит. Поэтому берите от жизни лучшее!».

В этом году вся программа Форума пройдет на образовательной онлайн-платформе, которая была разработана и опробована в прошлом году, а в этом году модернизирована и доработана. Здесь резиденты смогут увидеть образовательную, культурно-досуговую программу и конкурс молодёжных проектов. Например, один из разделов онлайн-платформы является «Именем науки!». Здесь можно будет увидеть выставку научных достижений и проголосовать за любой из экспонатов.

Участники Форума – молодые люди от 16 до 35 лет, которые подразделяются на 2 категории: резиденты и зрители. Резиденты смогут участвовать во всех предлагаемых активностях Форума. Зрители также смогут наблюдать за ходом образовательной программы, однако не смогут принять участие в нетворкинге и конкурсе проектов.

В этом году стать участниками Форума захотели 26 311 человек, а приглашение к участию получили более 4-х тысяч кандидатов. С учётом нового формата смены были преобразованы и участники пройдут образовательную программу по 8 направлениям:

Наука и технологии

Добролайф

Место жительства

Мой бизнес

Лидеры студенчества

Лидеры изменений

Государственная молодежная политика

Детская iВолга

Смены Государственная молодёжная политика и Детская iВолга реализуются впервые не только на Форуме, но и во всей Форумной кампании. Участниками Детской iВолги станут 550 активистов Российского движения школьников в возрасте 16-17 лет. А в смене «Государственная молодёжная политика» примут участие 400 человек, среди которых сотрудники органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, работающих в сфере государственной молодежной политики в субъектах ПФО. По завершению прохождения данной программы, участники получат сертификат о повышении квалификации.

В рамках одной из сессий образовательной программы участники проходят спецкурс на развитие SoftSkills. 18-19 августа резиденты прошли тестирование для определения уровня развития «мягких» навыков, по результатам которого участнику рекомендуют выбрать 1 из 4 спецкурсов. В рамках программы участники будут работать над формированием новой более эффективной модели поведения, развивать комплекс неспециализированных, важных для личного развития и карьеры «надпрофессиональных» навыков.

По завершению спецкурсов каждый резидент получит персональную рекомендацию по развитию SoftSkills на долгосрочную перспективу.

Четвертой парой образовательной программы пройдут площадки Open Space по направлениям: Безопасность, Социальный мир, Креативные индустрии, ZАЗОЖ и профессии будущего.

Помимо образовательной программы на сайте будет представлено множество дополнительных активностей. Одной из них является выставка научных достижений в разделе «Именем науки!», где будут представлены видеоматериалы и краткая информация об экспонате. У каждого резидента Форума в период с 20 по 24 августа до 12.00 по московскому времени будет возможность отдать один голос за понравившийся экспонат.

Также, в рамках культурной программы участников ждут ежедневные зарядки в прямом эфире, проведут которые российские спортсмены и олимпийские чемпионы. Сразу после зарядки шеф-повара, музыканты и государственные деятели покажут свои любимые утренние блюда в рамках шоу «Новый завтрак». Вечером участников ждут развлекательные мероприятия, среди которых чемпионат по везению «Лото», «Вечер КВН» с командой «Вятка» финального окружного этапа интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», онлайн-квиз «Мозгобойня» и караоке «Слышишь, Иволга поёт?». Также каждый день все желающие могут посмотреть «Музыкальный шоу-кейс», поиграть в детективный квест «Поиски птички Иви» и посмотреть документальное кино из закрытой коллекции Международного фестиваля «Beat Film Festival».

В качестве мотивационной составляющей для резидентов Форума предусмотрена рейтинговая система, который учитывает посещаемость и активность в образовательной и культурно-досуговой программ Форума. Рейтинг будет сформирован по двум категориям: индивидуальный и региональный. Индивидуальный рейтинг рассчитывается по количеству набранных баллов каждым резидентом независимо от региона проживания. Региональный рейтинг рассчитывается по среднему количеству баллов, набранных резидентами регионов Приволжского федерального округа. Заработанные в рамках рейтинговой системы баллы резиденты могут обменять на специальные призы и сувенирную продукцию в магазине подарков iВолги.

Для резидентов в рамках Форума традиционно пройдут грантовые конкурсы:

Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе;

Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи;

Нововведение этого года — конкурс на личностное развитие, предполагающий выделение грантов на освоение дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки).

В завершении Форума пройдет панельная дискуссия при участии Полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова и губернаторов регионов ПФО, где участники Форума смогут задать вопросы спикерам.