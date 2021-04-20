Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021

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Получившее всенародное признание шествие Бессмертного полка состоится в годовщину Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева.

9 мая по всей стране обязательно пройдет шествие «Бессмертного полка онлайн». Приём заявок стартовал.

В минувшем году проект «Бессмертный полк онлайн» показал свою востребованность в обществе. Было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. Трансляцию шествия посмотрели около 25 млн человек во всем мире.

Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка. В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году.

«Бессмертный полк онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки поступили из более чем ста стран. Писали нам и пожилые люди – о том, что обычно не могли встать в строй Бессмертного полка по состоянию здоровья, а онлайн-формат позволил им добавить своих героев в виртуальный строй. Проанализировав все эти отзывы, мы как организаторы сделали вывод, что «Бессмертный полк онлайн» нужно продолжать», – отметила Елена Цунаева.

Приём заявок начался на сайте, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Разработчики «Бессмертного полка онлайн» – 2021 учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие.

Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото – как героев, так и свои (в прошлом году система автоматически подгружала аватарки с личных аккаунтов заявителей в социальных сетях).

Появится возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете, начиная с ее подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции, которое будет отражено в личном кабинете. А по завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного участника. Герои, заявленные одним пользователем, пройдут в шествии рядом.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но увидеть в личном кабинете время прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн» смогут только авторы анкет, присланных до 7 мая.

Все, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку – они получат пуш-уведомления от организаторов с просьбой уточнить, хотят ли подать заявку повторно.

Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, её можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

«Мы сделаем все для того, чтобы каждый мог внести свой вклад в дело сохранения памяти о своих дедах и прадедах, их вкладе в Великую Победу», – уверен руководитель Исполкома Бессмертного полка России Артем Хуторской.

По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по номеру горячей линии 8(800)2019450 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.