Дачный сезон: региональная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам – дачникам

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В Самарской области установилась теплая весенняя погода и для многих жителей наступил дачный сезон, в этой связи региональная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам – дачникам.

Следует заранее продумать и оптимизировать путь движения, подобрав наиболее оптимальное время для выезда на дачу. Как правило, в вечерние часы пятницы и утренние часы субботы наблюдается плотное движение у выездов из города и по основным трассам области. А в воскресенье в вечерние часы плотное движение в сторону города.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть внимательными при управлении транспортом, следить за дорожными знаками и разметкой, соблюдать безопасный скоростной режим и не допускать рискованных маневров, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, а также категорически исключить управление транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: ГИБДД СО