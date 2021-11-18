Дачников предупредили: СНТ могут оштрафовать за неубранные сугробы снега

95

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранные сугробы снега, передает РИА Новости.

"Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи", — объяснила в беседе с Ura.ru юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова.

По ее словам, в случае штрафа ущерб будет оплачиваться из общих взносов.

Председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов добавил, что СНТ редко штрафуют за неубранный снег, но в случае штрафа товарищество будет обязано выплатить сто тысяч рублей.

Фото: pixabay