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Дачников предупредили о штрафе за отказ поддерживать порядок на участке

29 апреля 2023 12:44
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Дачников предупредили о штрафе за отказ поддерживать порядок на участке

Доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова 29 апреля рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тыс. рублей.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что отказ поддерживать порядок приравнивается к нецелевому использованию земли. При повторном нарушении может грозить изъятие объекта из собственности.

Как отметила Садыкова, это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.

По словам специалиста, дачникам запрещено складировать и копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать на территории вокруг участка. Садыкова напомнила, что строительные отходы, стекло и крупногабаритный мусор необходимо вывозить, используя специальный контейнер.

Также владельцы участка должны убирать вредные растения, сухостой и косить траву.

В случае, если вы заметили запущенный участок, можно обратиться в службу пожарного надзора. Тогда будет составлен акт, подтверждающий, что земля заброшена и представляет опасность для СНТ. Кроме того, аналогичное обращение можно направить в службу земельного контроля, пишут "Известия".

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