Cотрудники самарской полиции провели рейдовые мероприятия с Полицейским Дедом Морозом

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Полицейские напомнили автолюбителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

В Красноярском и Шенталинском районах в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» водителей встретил необычный патруль: сотрудники Госавтоинспекции совместно с Полицейскими Дедом Морозом и Снегурочкой останавливали автомобилистов, чтобы поднять им настроение, поздравить их с праздниками, вручить небольшие подарки и памятки по безопасности дорожного движения.

Полицейские напомнили автолюбителя о важности соблюдения скоростного режима, о необходимости снижения скорости движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

Особое внимание сказочные персонажи уделяли использованию в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что водителям важно быть ответственным не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров, а пешеходам напомнили об обязательном использовании светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям в новом году безопасных дорог и призвали строго соблюдать правила дорожного движения.

В завершение мероприятий участники акции получили от полицейского Деда Мороза сладкий подарок, памятки по правилам дорожного движения и брелоки в виде светофора.