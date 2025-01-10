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Cотрудники самарской полиции провели рейдовые мероприятия с Полицейским Дедом Морозом

10 января 2025 09:17
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сотрудники самарской полиции провели рейдовые мероприятия с Полицейским Дедом Морозом

Полицейские напомнили автолюбителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

В Красноярском и Шенталинском районах в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» водителей встретил необычный патруль: сотрудники Госавтоинспекции совместно с Полицейскими Дедом Морозом и Снегурочкой останавливали автомобилистов, чтобы поднять им настроение, поздравить их с праздниками, вручить небольшие подарки и памятки по безопасности дорожного движения.

Полицейские напомнили автолюбителя о важности соблюдения скоростного режима, о необходимости снижения скорости движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

Особое внимание сказочные персонажи уделяли использованию в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что водителям важно быть ответственным не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров, а пешеходам напомнили об обязательном использовании светоотражающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям в новом году безопасных дорог и призвали строго соблюдать правила дорожного движения.

В завершение мероприятий участники акции получили от полицейского Деда Мороза сладкий подарок, памятки по правилам дорожного движения и брелоки в виде светофора.

 

Теги: БДД

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