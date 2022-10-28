CNBC: Илон Маск стал владельцем Twitter

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Прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру компании, Илон Маск официально стал ее владельцем, сообщает телеканал CNBC.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке социальной сети. Американский суд обязал его сделать это до пятницы, 28 октября.

Ранее основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину.

На ролике видно, что Маск несет в руках объемную раковину. Что именно он собирается с ней делать, не указано. Также предприниматель написал, что «встретился с большим количеством потрясающих людей сегодня в Twitter», пишет Газета.