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Что такое социальная реклама, где и как ее можно размещать

6 мая 2021 19:51
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О том какие изменения появятся в рекламном законодательстве.

Что такое социальная реклама, где и как ее можно размещатьЧто такое социальная реклама, где она может быть размещена и какие изменения появятся в рекламном законодательстве. Рассказывает duma.gov.ru.

Что такое социальная реклама?

В соответствии с ФЗ «О рекламе» – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, a также обеспечение интересов государства. 

Как размещается социальная реклама сейчас?

С 2006 года в Законе «О рекламе» закрепили понятие «социальная реклама», а для ее распространителей установили квоту на объявления социального характера до 5%. Такая мера действует для теле- и радиопрограмм, рекламных площадей печатных изданий и уличных рекламных конструкций. 

Для совершенствования законодательства в этой сфере были внесены поправки, которые призваны упорядочить размещение социальной рекламы еще и в интернете.

Зачем это необходимо?

Закон направлен на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в сети.

Что изменилось в законе?

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Закон «О рекламе», в соответствии с которыми норма о том, что 5% площадей или эфирного времени должны отводиться под социальную рекламу, распространяется на все площадки, в том числе на интернет-сайты.

Закон также предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент.

Оператор социальной рекламы будет определяться Правительством РФ по представлению Министерства цифрового развития. Правительство также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе. 

На каких сайтах такая реклама появится?

На первом этапе инициатива затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook, пояснял соавтор поправок, Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

 

Фото:   duma.gov.ru.

Теги: законодательство изменения социальная реклама

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