Главные новости:
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Что самарцы готовы простить брендам за «хороший тон»

1 октября 2025 13:28
120
Что самарцы готовы простить брендам за «хороший тон»

Большинство самарцев (78%) готовы закрыть глаза на ограниченный ассортимент, скорость доставки и отсутствие деталей о товаре при онлайн-покупках, если у бренда будет качественная коммуникация. Такими данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1200 жителей Самары. 

Респонденты  в целом обращают внимание на то, как бренд ведет коммуникацию онлайн. Так, больше всего при общении с маркой ценят дружелюбное и уважительное общение (28%), скорость ответа (27%) и персонализированный подход (20%). При этом на маркетплейсах покупателям также важно, чтобы продавец помог решить проблему (41%) и оперативно отвечал на вопросы о товаре (25%). Более 40% опрошенных охотнее что-то купит в магазине, который быстро реагирует на отзывы и вопросы.

«Стиль общения — это неотъемлемая часть ДНК любого бренда, и маркетплейсы здесь не исключение. Для пользователей важно не только что им продают, но и как с ними взаимодействуют — это дополняет образ бренда, что в дальнейшем помогает растить доверие и лояльность. Один из главных инструментов коммуникации с клиентами — это отзывы. Они являются не просто способом узнать обратную связь, но также эффективным инструментом продвижения, который помогает привлечь новых покупателей бесплатно» — эксперт-аналитик по экономике электронной коммерции Алексей Громов. 

Более того, на маркетплейсах четверть (27%) респондентов замечают, как магазин «говорит» в карточках товара или на витрине: например, использует фирменные цвета в оформлении, особые фразы и обращения к покупателям.

Среди того, что в коммуникации с брендами может не нравиться, опрошенные выделяют долгие ответы (27%), навязчивость (22%) и низкое качество обслуживания (18%). Почти половина респондентов (32%) хотя бы раз выбирали не покупать товары у бренда, если им не понравился его стиль общения. 

Чаще всего самарцы общаются с брендами на маркетплейсах (40%), в мессенджерах (25%) и соцсетях (20%).

 

Новости по теме
57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ
01 октября 2025, 09:58
57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ
Большинство респондентов хочет общаться с сотрудниками компаний, а не с ИИ. Общество
201
12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке
30 сентября 2025, 11:27
12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке
При этом 19% респондентов подрабатывают регулярно. Общество
237
Каждый пятый россиянин планировал купить собственную квартиру до 30 лет, но лишь каждый девятый смог это сделать
30 сентября 2025, 10:15
Каждый пятый россиянин планировал купить собственную квартиру до 30 лет, но лишь каждый девятый смог это сделать
При этом каждый пятый (22%) вообще не рассчитывал на покупку жилья. Общество
308
В центре внимания
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
44
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
175
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1415
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
359
