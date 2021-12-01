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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

1 декабря 2021 09:46
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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

В начале декабря в России должен заработать закон «о бесплатном интернете» — по нему доступ к ряду сайтов можно будет получить даже при нулевом балансе. Кроме того, операторы не смогут предоставлять услуги мобильной связи в случае, если в единой системе нет данных о конкретном физическом лице, на которого зарегистрирован тот или иной номер. А сайты финансовых мошенников по просьбе Центробанка теперь смогут блокировать без суда. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Бесплатный «социальный интернет»

Доступ к социально значимым интернет-ресурсам для россиян с начала месяца должен стать бесплатным. Это значит, что открыть их можно будет даже при нулевом балансе на счете.

Мера предусмотрена поправками о так называемом бесплатном «социальном интернете», внесенными в федеральный закон «О связи». Идея обсуждается с прошлого года.

В экспериментальном режиме бесплатный «социальный интернет» начали тестировать еще весной 2020-го. Летом этого года тестовый период решено было продлить до декабря.

Перечень ресурсов, которые попадают под действие закона, утвержден правительством. Такие сайты должны контролироваться или быть созданными гражданами России, осуществляющими свою деятельность на территории страны, и размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети. Не менее 50% их аудитории должно находиться на территории России.

В утвержденный список вошли в том числе сайты госорганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины — всего 371 ресурс.

Открыть их даже при нулевом балансе смогут граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг.

Блокировка мошеннических сайтов

Блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками, с начала месяца будут во внесудебном порядке.

Речь идет о ресурсах, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о сайтах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

Согласно документу, Центробанк сможет вносить такие сайты в реестр запрещенной информации. Решение об их блокировке будет приниматься прокурором или его заместителем на основании обращения главы ЦБ или также его заместителя.

— Новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию, — цитирует пресс-служба ЦБ слова зампреда Банка России Германа Зубарева.

В Центробанке также отметили, что случаи онлайн-мошенничеств участились на фоне пандемии, поскольку граждане стали чаще приобретать товары и услуги в интернете.

Идентификация пользователей мобильных телефонов

Еще одно нововведение, которое касается коммуникаций, — с 1 декабря в России вступит в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных.

Предполагается, что благодаря этому проще станет бороться с телефонными мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.

В то же время введение новой нормы может создать сложности для пользователей корпоративных телефонов, зарегистрированных на компанию.

Если компания не внесет данные о конкретном физическом лице, на которое зарегистрирован телефонный номер, в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, такой номер может быть заблокирован.

Всего, по данным Минцифры, на данный момент российские компании подтвердили через госуслуги сим-карты 13,3 млн своих сотрудников.

Уголовная ответственность за отсутствие маркировки на товарах

Сразу несколько новшеств касается маркировки товаров. Так, с начала месяца в силу вступит федеральный закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, и в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения.

За производство, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, а также сбыт с использованием заведомо поддельной маркировки с декабря будет грозить уголовная ответственность.

Кстати, перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, с декабря пополнится: в него войдут все молочные продукты со сроком годности менее 40 дней. Напомним, что обязательная маркировка молока действует в России с июня этого года. Первыми под нее попали сыры и мороженое. С сентября требование распространили на молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток.

Запись разговоров с НПФ

Отдельные положения базового стандарта, разработанного для защиты прав и интересов клиентов негосударственных пенсионных фондов, начнут действовать с 8 декабря.

В том числе НПФ с этой даты обязаны будут фиксировать телефонные переговоры по номеру, предназначенному для обращений (эта информация должна содержаться на сайте финансовой организации).

То же самое относится к письмам, поступающим на предназначенный для приема обращений электронный ящик, и СМС.

Сам стандарт, утвержденный Центробанком в конце ноября, начнет действовать через полгода — с 23 мая 2022-го.

Дополнительная защита прав заемщиков при кредитовании

В конце месяца, 30 декабря, в силу вступят поправки в федеральный закон «О потребительском кредите».

По ним в кредитный договор нельзя будет включить обязанность заемщика предусматривать наличие на счете, с которого он осуществляет выплаты по кредиту, неснижаемого остатка, равного сумме следующего платежа.

Также законом закреплены дополнительные требования к оказанию дополнительных услуг. В том числе документом закрепляется возможность заемщика отказаться от их получения.

 

 

 

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