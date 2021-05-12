Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок.
Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре
Встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров.
В региональном центре «Мой бизнес» запустили серию бизнес-завтраков по вторникам 
«Общее  решение»  —  игра,  возможность  пережить  коллективный  опыт  созидания.
В  рамках  Волгафест  2021  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение»  
Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021.
Волгафест пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в Самаре
И за скорейшее выздоровление раненых.
В храмах Самарской области молятся о невинно погибших при стрельбе в казанской школе
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%
Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%
Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян
Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет

12 мая 2021 12:40
124
Что делать, если вы нашли подозрительный предмет

С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.

Памятка о действиях:

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), тел. 112, 101, 102, водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). Зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим. Отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику). Обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ). Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни! 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области частные клиники привлекут к медобслуживанию на дому пожилых граждан
12 мая 2021, 10:00
В Самарской области частные клиники привлекут к медобслуживанию на дому пожилых граждан
Об этом сообщил депутат от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский. Экономика
160
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
11 мая 2021, 23:21
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией. Общество
511
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021, 19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Политика
482
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
119
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
130
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
112
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
130
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
12 мая 2021  11:47
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
Транспорт
133
Весь список