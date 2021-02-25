Члены молодежного поискового отряда «Сокол» представили передвижную музейную экспозицию «Без срока давности» участникам военно-патриотической смены

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24 февраля на базе детского центра «Березки» (г.Новокуйбышевск) состоялась встреча участников III профильной смены кадетских и военно-патриотических объединений Самарской области, организованной Центром воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения Самарской области (ГБОУ ДО СО «Самарский дворец детского и юношеского творчества»), с членами молодежного поискового отряда «Сокол» поисково-исторического клуба студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» Самарского университета (входит в Поисковое движение России). Студенты-поисковики провели для участников смены вводную лекцию о деятельности поисковых отрядов, представили передвижную музейную экспозицию «Без срока давности».

Участники смены – 300 ребят в возрасте от 12 до 16 лет из всех муниципальных образований Самарской области – познакомились с архивными документами, которые были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в год Памяти и Славы. Эти документы являются доказательством того, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Напомним, в декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Премия «Победа» присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.