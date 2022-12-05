Член Общественного совета при УФСИН СО вручил благодарственные письма осужденным

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Член Общественного совета при УФСИН России по Самарской области вручил благодарственные письма осужденным.

Михаил Ильич Фаерман-член Общественного и Попечительского совета УФСИН России по Самарской области. Здесь он ведет большую работу по воспитанию сотрудников и их социальной поддержки.

Кроме того, Михаил Ильич-генеральный директор ООО «Тепличный», где выращивают овощи. В хозяйстве трудятся осужденные, содержащиеся в колонии-поселение №27. Они работают добросовестно, с полной отдачей, трем из них были вручены благодарственные письма за помощь и вклад в повышение производственных показателей, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО