В Самаре, в выставочном зале Самарского епархиального церковно-исторического музея, открылась выставка «Вальс цветов».
«Вальс цветов»: выставка Аллы Шахматовой  открылась в Самарском епархиальном церковно-историческом музее
В Самарской области продолжается активное оформление социальных контрактов, которые помогают жителям региона не только решать текущие финансовые трудности, но и развивать собственное дело.
Социальный контракт помогает семьям региона повышать доход
Житель г. Самары, находясь на пассажирском сидении в чужой машине, решил воспользоваться моментом, когда водитель отлучился, оставив ключи в замке зажигания, и прокатиться.
Судебные приставы взыскали с самарца штраф за угон автомобиля
LG может уйти с рынка телевизоров после 60 лет работы. Бизнес хотят продать китайской Hisense.
LG может уйти с рынка телевизоров
Полицейские региона проводят мероприятия в рамках акции «Внимание – дети! Летние каникулы!».
В пяти районах губернии полицейские учили школьников сигналам светофора
Член Молодежного совета самарского Росреестра Алиса Вебер приняла участие во всероссийском забеге «Города России», который объединил спортсменов и любителей из разных регионов страны.
Член Молодежного совета самарского Росреестра приняла участие во всероссийском забеге «Города России»
В Самарской области прошёл заключительный гала‑концерт фестиваля «Самарская студенческая весна» – яркого события, объединившего более 3200 представителей творческой молодёжи региона.
Названы победители «Самарской студенческой весны - 2026»
В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратилась сельская жительница 1987 года рождения, которая сообщила, что, находясь дома, обнаружила пропажу сотового телефона.
В Кинель-Черкасском районе оперативники задержали мужчину, укравшего телефон
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Член Молодежного совета самарского Росреестра приняла участие во всероссийском забеге «Города России»

Член Молодежного совета самарского Росреестра Алиса Вебер приняла участие во всероссийском забеге «Города России», который объединил спортсменов и любителей из разных регионов страны.

Как следует из самого названия, тема марафона связана с географией.   Серии забегов будут проходить в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах. Участники соревнований увидят не только города нашей бескрайней страны, но и получат возможность погрузиться в особенности их культуры, менталитета и удивительных фактов.

Открылось спортивное мероприятие 28 мая 2026 г. в Москве. В день открытия на дистанции собрались сотни участников, чтобы проверить свои силы и зарядиться позитивом. Стартовали марафонцы с Коломенской набережной.

Представительница самарского Росреестра достойно преодолела дистанцию в 12 км. «Энергия, скорость и приподнятое настроение – вот что запомнилось больше всего! – делится своими впечатлениями на финише Алиса Вебер. – Участие в подобных мероприятиях способствует популяризации массового спорта среди молодежи и укреплению традиций здорового образа жизни», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:  Управление Росреестра по Самарской области

