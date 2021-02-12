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«Читай. Дари. Люби»: Книжный фримаркет в СОУНБ

12 февраля 2021 16:46
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Книжный фримаркет дает возможность обновить домашнюю библиотеку без ущерба экологии и бюджету.

14 февраля 2021 года в 12.00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в книжном фримаркете «Читай. Дари. Люби». Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Начиная с 2012 года, 14 февраля во многих странах мира отмечают праздник, главная идея которого – вдохновлять людей дарить друг другу бумажные издания, тем самым показывая: книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

В холле СОУНБ расположится книжный фримаркет* – это бесплатная букинистическая ярмарка. Если вы любите и собираете бумажные издания, здесь вы можете встретить книги, которые давно искали. Вам их подарят. Книги для акции предоставит отдел корпоративного комплектования СОУНБ, а также сотрудники библиотеки – на добровольной основе. 

Книжный фримаркет дает возможность обновить домашнюю библиотеку без ущерба экологии и бюджету, а также это способ оказать помощь тем, кто нуждается в книгах, но не может себе их позволить. На бесплатной букинистической ярмарке вы сможете в радушной обстановке подарить то, что уже прочитали и не планируете перечитывать.

Кроме того, в рамках книжного фримаркета «Читай. Дари. Люби» можно посетить экскурсии по самым ярким и интересным выставкам СОУНБ.

13:00 – посещение выставочных пространств отдела редких книг СОУНБ, знакомство с историей книгопечатания.

14:00 – экскурсия на краеведческую выставку «Пространство самарского времени. Том первый», где можно увидеть редкие документы и издания о возникновении Самарской области и самых ярких событиях нашего края. Экспозиция посвящена 170-летию губернии.

15:00 – экскурсия на художественную выставку «Теплые Чувства. Вторая волна» – ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург), передает пресс-служба СОУНБ.

* Фримаркет – это возможность отдать то, что вам больше не нужно и забрать то, что принесут другие. 

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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