«Читай. Дари. Люби»: Книжный фримаркет в СОУНБ

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14 февраля 2021 года в 12.00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в книжном фримаркете «Читай. Дари. Люби». Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Начиная с 2012 года, 14 февраля во многих странах мира отмечают праздник, главная идея которого – вдохновлять людей дарить друг другу бумажные издания, тем самым показывая: книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

В холле СОУНБ расположится книжный фримаркет* – это бесплатная букинистическая ярмарка. Если вы любите и собираете бумажные издания, здесь вы можете встретить книги, которые давно искали. Вам их подарят. Книги для акции предоставит отдел корпоративного комплектования СОУНБ, а также сотрудники библиотеки – на добровольной основе.

Книжный фримаркет дает возможность обновить домашнюю библиотеку без ущерба экологии и бюджету, а также это способ оказать помощь тем, кто нуждается в книгах, но не может себе их позволить. На бесплатной букинистической ярмарке вы сможете в радушной обстановке подарить то, что уже прочитали и не планируете перечитывать.

Кроме того, в рамках книжного фримаркета «Читай. Дари. Люби» можно посетить экскурсии по самым ярким и интересным выставкам СОУНБ.

13:00 – посещение выставочных пространств отдела редких книг СОУНБ, знакомство с историей книгопечатания.

14:00 – экскурсия на краеведческую выставку «Пространство самарского времени. Том первый», где можно увидеть редкие документы и издания о возникновении Самарской области и самых ярких событиях нашего края. Экспозиция посвящена 170-летию губернии.

15:00 – экскурсия на художественную выставку «Теплые Чувства. Вторая волна» – ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург), передает пресс-служба СОУНБ.

* Фримаркет – это возможность отдать то, что вам больше не нужно и забрать то, что принесут другие.

Фото: пресс-служба СОУНБ