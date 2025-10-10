число соискателей на рабочие профессии в РФ за год выросло на 35%

142

Число соискателей на рабочие профессии в России за год выросло на 35%. Такие данные в эфире "Радио России" привела эксперт-аналитик в области рынка труда Анна Швец.

По ее словам, в настоящее время средние зарплаты специалистов рабочих профессий по уровню стали сопоставимы с зарплатами IT-специалистов и инженеров с высшим образованием. Как отмечает Швец, это связано с огромным дефицитом таких профессий, так как наблюдается спрос на рабочий труд в рамках тренда на импортозамещение и развитие собственных производственных возможностей, пишет Смотрим.