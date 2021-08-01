Число потенциально невыездных из-за долгов за границу россиян достигло 7,2 миллиона

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Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он пояснил, что речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

"Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", — сказал Мехтиев.

Чтобы избежать такой ситуации на границе, человеку стоит за десять-четырнадцать дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует президент НАПКА.

"Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего", — отметил Мехтиев.

При этом если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Однако в этом случае придется доказать, что поездку отложить нельзя.

По словам президента НАПКА, кредиторы сейчас все чаще обращаются к судебному инструменту взыскания, однако в приоритете по-прежнему остаются досудебная работа и мирное урегулирование вопроса. Однако в условиях ковидных ограничений на перемещения запрет на выезд за границу стал менее эффективен: за первые шесть месяцев этого года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет лишь 300 тысяч против 5,9 миллиона решений, вынесенных судом.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС



