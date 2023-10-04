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Число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона человек

4 октября 2023 11:12
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Число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона человек

Число пенсионеров в России в 2023 году увеличится на 1,13 миллиона человек, а в следующем году их станет больше на 568,5 тысячи. Об этом со ссылкой на проект бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов пишет РБК.

По прогнозам властей, за два года количество граждан, получающих пенсии через территориальные органы СФР, возрастет с 41,78 до 43,47 миллиона человек, что станет максимумом с 2019 года. К таким лицам относятся получатели страховой пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца), бывшие чиновники на государственном пенсионном обеспечении и военные пенсионеры. Рост численности пенсионеров будет отмечен впервые за пять лет.

В Минтруде такую динамику объяснили плановыми сдвигами выхода на пенсию в результате пенсионной реформы, а также учетом граждан в новых российских регионах. В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пенсии по российским законам назначаются жителям с 1 марта этого года. При этом, согласно реформе, в текущем году в России на пенсию по старости никто не выходит.

Количество пенсионеров в России начало снижаться с 2019 года после увеличения пенсионного возраста. Тенденция ускорилась в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В результате в 2021 году в стране стало на 1 миллион пенсионеров меньше — это самое большое снижение показателя с начала 1990-х.

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