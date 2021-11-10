Чиновников региона обучают принципам бережливого производства

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Эксперты Федерального центра компетенций проводят специализированные тренинги для самарских чиновников. Обучение госслужащих основам бережливого производства проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная задача – научить сотрудников министерств и ведомств экономить время на подготовке и согласовании документов, увеличить скорость принятия решений и оказания государственных услуг.

Работа в этом направлении началась еще в прошлом году в рамках реализации проекта «Бережливое Правительство». Каждое ведомство определило для себя приоритетные направления, которые в основном касаются оперативной работы с обращениями граждан и предоставлением отчетности.

По мнению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, более активное внедрение принципов бережливого производства позволит сократить бюрократические барьеры, а также создать комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг.

В состав региональной команды, которую сегодня обучают работать бережливее, вошли также представители министерств и ведомств разных сфер: социальной, экономической, промышленной, органы ЗАГС, департаменты ветеринарии, охоты и рыболовства, управления торгов и муниципальные власти.

Отметим, Самарская область вошла в число регионов-участников национального проекта «Производительность труда» в 2019 году одной из первых. Регион находится в числе лидирующих регионов по количеству предприятий, вовлеченных в национальный проект. На сегодня в регионе 165 предприятий разных отраслей изъявили желание усовершенствовать культуру производства, вступив в национальный проект «Производительность труда».

К 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

«Первоначально мы реализовывали бережливое производство на производственных предприятиях, и офисные сотрудники оставались в стороне. Теперь мы смотрим дальше, активно включаем в этот процесс органы исполнительной власти. Это ключевые люди, которые напрямую влияют на функционирование региона и управляют процессами. А методики бережливого производства позволяют им эти процессы улучшить» - прокомментировал Вячеслав Макаренко, старший тренер ФЦК.

Вячеслав отметил, что команда, которую он сегодня обучает в Самаре, активно участвует в обучении, имеет молодой состав, который отчасти уже знаком с основными принципами бережливого производства.

По плану в этом году обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда» пройдут порядка 1105 сотрудников предприятий-участников и представителей региональных команд. К 2024 году основам бережливого производства будут обучены более 1933 человек.

Фото: правительство СО