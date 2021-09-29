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Чихуахуа, аксолотль, совы и богомолы – популярные питомцы у россиян

29 сентября 2021 09:37
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Чихуахуа, аксолотль, совы и богомолы – популярные питомцы у россиян

Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в холдинг S8 Capital), проанализировав спрос на домашних питомцев за январь-август 2020 года и январь-август 2021 года пришли к выводу, что пандемия стала драйвером для приобретения домашних животных, в особенности экзотических.

Самыми популярными породами собак в интернете являются чихуахуа и немецкая овчарка. Но спрос на них в этом году упал на 4% и 1% соответственно. Больше в этом году стали интересоваться боксерами, спрос на породу подскочил на 35%, американскими булли, +78%, и пражским крысариком, +46%. А вот мода на сибирских хаски прошла: этой породой стали интересоваться на 40% меньше. На 48% упал спрос на помски.

Самыми популярными кошками по запросам в интернете в России остаются мейн-куны, рост на 17%, далее идет порода саванна (ашера), рост 17%. Интерес к абиссинским котам за год вырос на 7%, к бенгальским – на 17%. А вот порода с красивым названием шантильи-тиффани за год вышла из моды, падение спроса на нее составило 48%. Сингапурская кошка стала менее популярна на 19%. За год разлюбили россияне и кошек породы бурмилла (-32%).

Россияне любят не только «белых и пушистых». Почти на 50% вырос в интернете спрос на рептилий. Самый стремительный рост у аксолотля, это 30-сантиметровая личинка с милой улыбкой, и голубую австралийскую квакшу. Еще в топе ящерицы эублефары, красноухие черепахи, змеи полозы и вараны. О популярности рептилий говорит и то, что на 21% вырос спрос на террариумы.

Во время пандемии россияне открыли для себя мир насекомых. И больше всего наших сограждан вдохновляют богомолы! Спрос в интернете за первое полугодие 2021 года на них вырос на 122%. Энтомологи отмечают, что за насекомыми интересно наблюдать, можно даже впасть в медитацию.

Для медитации и успокоения нервов россияне выбирают также аквариумных рыбок. Самыми популярными видами стали гурами, рост за год на них составил 43%. Больше всего любители аквариумистики в 2021 году в интернете стали интересоваться лабео (+63%), боциями (+66%) и цихлазомой северум (+69%).

Среди птиц на первом месте по популярности – куры. Эксперты отмечают, что многие россияне обосновались за городом и занялись фермерским хозяйствам, вследствие чего вырос спрос на гусей, уток и даже страусов, в среднем на 25%. Как и прежде, в топе попугаи, к которым присоединились новые любимцы – совы, рост спроса в интернете на 72%. О популярности пернатых говорит рост интереса на клетки для птиц, за год он подскочил аж на 159%. Меньше всего нашим соотечественникам милы грызуны. Рост спроса в сети всего 5%.

Товары для любимцев росли всю пандемию и продолжают наращивать объемы продаж в интернете. Средства от блох для собак выросли в запросах на 61%, спрос на корма для собак и кошек в интернете вырос в среднем на 25%, игрушки для собак – на 9%, наполнители для кошачьего туалета – на 23%, аквариумы – на 11%, клетки для грызунов – на 23%. 

Фото: Дильдина Светлана

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