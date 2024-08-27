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Четыре путешествия по России разыграют среди семейных пар и молодоженов: с 13 июля по 13 октября при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» в социальной сети VK пройдет онлайн-марафон «Выходи за меня». Для участия в конкурсе одному из партнеров достаточно выложить историю любви на личной странице VK и дополнить публикацию тематическими хештегами. Подробности акции на сайте проекта — выходизаменя.рф.

Организатор онлайн-марафона — АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и VK.‍