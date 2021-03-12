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Четыре миллиона рублей составил долг по штрафам у московского водителя

12 марта 2021 19:23
69
Для его задержания полицейским потребовалось разбить окно передней двери авто.

Столичные полицейские поймали водителя с общей суммой штрафов более 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени, причем для его задержания полицейским потребовалось разбить окно передней двери авто, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, передает РИА Новости.

На юго-востоке Москвы был остановлен автомобиль Toyota под управлением 35-летнего мужчины.

"При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения", - сказал Васенин.

На место прибыли сотрудники ФССП для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку.

"Общение сотрудниками ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно, так как выходить из своего автомобиля гражданин категорически отказался и заблокировал двери. После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя", - добавил представитель московской полиции.

Позднее мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") и 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Суд постановил отправить нарушителя под административный арест на 10 суток, транспортное средство было арестовано и помещено на спецстоянку.

 

Фото из открытых источников

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