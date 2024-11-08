Четверть жительниц Самары продают подарки, подаренные бывшим

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После расставания некоторые задаются вопросом, что делать с вещами, оставшимися от бывшего партнера. Ювелирный бренд Sokolov провел исследование, как мужчины и женщины поступают с подарками бывших. Оказалось, что четверть жительниц Самары продали вещи бывшего после разрыва, в то время как 16% мужчин оставили подарки себе на память.

Большинство самарцев (78%) после расставания каким-либо способом избавляются от вещей бывшего или бывшей. Чаще всего их просто возвращают (29%) или продают (20%). При этом среди тех, кто решил заработать деньги на ненужных уже вещах, женщин оказалось больше, чем мужчин (24% и 17% соответственно). Интересно, что женщины также отдают ненужные вещи нуждающимся (17%), а мужчины предпочитают их просто выкинуть (13%).

Особое отношение у бывших супругов к обручальным кольцам. Каждый пятый житель Самары (20%) обменял его на другое украшение, 16% — переделали в новое изделие, а 14% — решили вернуть бывшему супругу. Каждый десятый (10%) продолжил носить обручальное кольцо даже после развода. Интересно, что 13% женщин предпочли просто выбросить обручальное кольцо, в то время как у мужчин такой шаг сделали лишь 10%. При этом треть опрошенных хотели бы иметь "кольцо для развода" (купленное специально в честь развода), которое бы содержало мотивирующую фразу.

В целом подарки возвращают бывшим партнерам реже вещей: среди мужчин таких больше половины (68%), а среди женщин их оказалось меньше - всего 49%. Только 18% женщин и 16% мужчин оставляют подарки себе, остальные просто выбрасывают их.

Женщины чаще всего возвращали бывшим украшения (13%), совместные фото (12%), а также гаджеты и машины (по 11%). Мужчины же, помимо совместных фото (15%), гаджетов (14%) и машин (12%), также отдавали экс-девушкам квартиры (9%) и украшения (6%). Среди всех самарцев только 3% вернули вообще все подарки.

Среди тех, кто все-таки решил избавиться от подарков, женщины чаще всего выбрасывают посуду (19%), различные аксессуары (17%) и предметы декора (14%), мужчины же чаще выкидывают одежду и обувь (13%), а также вообще все, что напоминает о бывшей (12%).

В вопросе о том, стоит ли просить вернуть подарки после разрыва, мужчины и женщины оказались едины: 23% опрошенных считают это нормальным. При этом 22% полагают, что требовать возврата подарков — это унизительно и неприемлемо.