Четверть жительниц Самары продают подарки, подаренные бывшим

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель диктанта - популяризация географических знаний и повышения интереса к географии России.
В Историческом парке Самары состоится просветительская акция Русского географического общества - «Географический диктант»
 «Смотреть» спектакль особенным зрителям помогала тифлокомментатор высшей категории Таиса Марченко.
В театре «Самарская площадь» прошёл первый спектакль с тифлокомментированием
Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%
Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%
В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см
В Самаре высота снежного покрова достигла 7 см
Почта России предупредила о мошенниках, требующих код из SMS
Почта России предупредила о мошенниках, требующих код из SMS
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает вас на III международный фестиваль джаза
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.07
-0.15
EUR 105.57
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-галерея запускает конкурс рисунков «Самара глазами Ван Гога»
Самарское джазовое движение приглашает на III международный фестиваль джаза
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Четверть жительниц Самары продают подарки, подаренные бывшим

8 ноября 2024 11:39
164
Четверть жительниц Самары продают подарки, подаренные бывшим

После расставания некоторые задаются вопросом, что делать с вещами, оставшимися от бывшего партнера. Ювелирный бренд Sokolov провел исследование, как мужчины и женщины поступают с подарками бывших. Оказалось, что четверть жительниц Самары продали вещи бывшего после разрыва, в то время как 16% мужчин оставили подарки себе на память.

Большинство самарцев (78%) после расставания каким-либо способом избавляются от вещей бывшего или бывшей. Чаще всего их просто возвращают (29%) или продают (20%). При этом среди тех, кто решил заработать деньги на ненужных уже вещах, женщин оказалось больше, чем мужчин (24% и 17% соответственно). Интересно, что женщины также отдают ненужные вещи нуждающимся (17%), а мужчины предпочитают их просто выкинуть (13%). 

Особое отношение у бывших супругов к обручальным кольцам. Каждый пятый житель Самары (20%) обменял его на другое украшение, 16% — переделали в новое изделие, а 14% — решили вернуть бывшему супругу. Каждый десятый (10%) продолжил носить обручальное кольцо даже после развода. Интересно, что 13% женщин предпочли просто выбросить обручальное кольцо, в то время как у мужчин такой шаг сделали лишь 10%. При этом треть опрошенных хотели бы иметь "кольцо для развода" (купленное специально в честь развода), которое бы содержало мотивирующую фразу. 

В целом подарки возвращают бывшим партнерам реже вещей: среди мужчин таких больше половины (68%), а среди женщин их оказалось меньше - всего 49%. Только 18% женщин и 16% мужчин оставляют подарки себе, остальные просто выбрасывают их. 

Женщины чаще всего возвращали бывшим украшения (13%), совместные фото (12%), а также гаджеты и машины (по 11%). Мужчины же, помимо совместных фото (15%), гаджетов (14%) и машин (12%), также отдавали экс-девушкам квартиры (9%) и украшения (6%). Среди всех самарцев только 3% вернули вообще все подарки. 

Среди тех, кто все-таки решил избавиться от подарков, женщины чаще всего выбрасывают посуду (19%), различные аксессуары (17%) и предметы декора (14%), мужчины же чаще выкидывают одежду и обувь (13%), а также вообще все, что напоминает о бывшей (12%).

В вопросе о том, стоит ли просить вернуть подарки после разрыва, мужчины и женщины оказались едины: 23% опрошенных считают это нормальным. При этом 22% полагают, что требовать возврата подарков — это унизительно и неприемлемо.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
8 ноября 2024  12:54
Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД
156
В Самаре прошел в 14-ый раз Парад Памяти
8 ноября 2024  10:33
В Самаре в 14-ый раз прошел Парад Памяти
217
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
420
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
404
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
591
Весь список