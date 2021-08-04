Четверть жителей Самарской области ходили на работу во время болезни

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, приходится ли им работать во время больничного.

26% жителей региона рассказали, что им во время официального больничного приходилось работать из дома, еще 23% ходили на работу, несмотря на недомогание или болезнь. 51% опрошенных во время официального больничного никогда не занимались рабочими делами. Чаще всего работать во время болезни приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.

Интересно, что при этом 86% респондентов Самарской области уверены, что они заботятся о своем здоровье. Обратной точки зрения придерживаются только 12% опрошенных, остальные затруднились ответить. Активнее всех своим здоровьем занимаются представители транспортно-логистической сферы, и наоборот, реже остальных за своим здоровьем следят медики и фармацевты.

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